Стало известно о состоянии детей, пострадавших при пожаре в подмосковном центре помощи

Три ребенка, которые пострадали в результате пожара в одинцовском центре помощи жертвам домашнего насилия, находятся в реанимации в ДКЦ Рошаля в Красногорске. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, в реанимации в тяжелом состоянии находятся трое мальчиков, которым 4 месяца, полтора года и 2 года. Еще двое пострадавших взрослых находятся в Клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации в Звенигороде.

Также обогреватель, который, предварительно, стал причиной пожара, отправили на экспертизу.

Возгорание в приюте в садовом некоммерческом товариществе «Горицвет» произошло накануне поздним вечером. Площадь возгорания составила 300 кв. м. Ранним утром 16 октября пожар полностью потушили.

В тушении огня участвовали 15 специалистов и три единицы техники. По данным властей, на момент пожара в нем находилось 26 человек, 18 из которых — дети. В результате возгорания угарным газом отравились трое мальчиков, которым шесть месяцев, полтора и три года. Экстренная медицинская помощь также потребовалась женщинам 22 и 35 лет. Постояльцев учреждения перевезли в аналогичный центр в другом районе Подмосковья. Причинами возгорания могли стать короткое замыкание электрообогревателя и неисправность проводки в спальне на втором этаже.

Ранее владельцы сгоревшего в Уфе собачьего приюта нашли на территории бутылку с розжигом.