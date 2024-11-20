Почти 100 депутатов Госдумы потребовали отменить новые судебные пошлины

Депутат из рядов КПРФ Михаил Матвеев и еще 89 депутатов потребовали отменить новые судебные пошлины из-за того, что они ограничивают доступ простых россиян к правосудию. Об этом Матвеев рассказал в своем Telegram-канале.

«Новые судебные пошлины ... своими размерами фактически лишают доступа к правосудию простых людей и малоимущих», — заявил он.

Жалобу на новые пошлины председателю Конституционного суда РФ Валерию Зорькину направили представители фракций КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР, а также двое депутатов, состоящих вне фракций.

В конце июля Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, который, в частности, кратно увеличил суммы судебных пошлин. Максимальные размеры некоторых из них, например, по искам имущественного характера в арбитражных судах, вырастут в 50 раз, до 10 млн руб.

При этом для физических лиц пошлины за апелляционные жалобы вырастут с 150 до 3 тыс. руб. по гражданским и административным делам и до 10 тыс. руб. — по арбитражным разбирательствам.

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