Юрист объяснил, к чему приведет повышение судебных пошлин

В конце июля Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, который, в частности, кратно увеличил суммы судебных пошлин. Максимальные размеры некоторых из них, например, по искам имущественного характера в арбитражных судах, вырастут в 50 раз до 10 миллионов рублей. Президент правозащитного фонда «Отечество», политолог и юрист Артем Ананьев рассказал «Газете.Ru», к чему приведет нововведение.

По его словам, новые ставки судебных пошлин действительно воспринимаются неоднозначно, и при внимательном рассмотрении позволяют сделать несколько выводов.

«Во-первых, введение абсолютно новой пошлины за правопреемство (замену стороны по делу) ударит по рынку коллекторских услуг и прочим компаниям, занимающимся массовой скупкой долгов. Поскольку платить по 15 000 — 25 000 рублей за каждое правопреемство — экономически нецелесообразно, особенно когда речь идет о небольших задолженностях», — объяснил он.

Во-вторых, значительно уменьшится число обжалований судебных актов, что снизит нагрузку на апелляционные и кассационные суды.

«Напомню, что для физических лиц пошлины за апелляционные жалобы вырастут со 150 до 3 тыс. руб. по гражданским и административным делам и до 10 тыс. руб. — по арбитражным разбирательствам. Для юридических лиц они увеличатся с 3 тыс. до 15 тыс. и 30 тыс. руб. соответственно. Размер пошлин за кассационные жалобы вырастет для физических лиц со 150 до 5 тыс. руб. по гражданским и административным делам и до 20 тыс. руб. — по коммерческим спорам. Для юридических лиц — с действующих 3 тыс. до 20 тыс. и 50 тыс. руб. соответственно», — добавил Ананьев.

Обжаловать все подряд станет слишком накладно, констатировал юрист. Участники споров вынуждены будут более внимательно анализировать перспективы дела и чаще отказываться от бесполезных жалоб с целью, например, затянуть судебный процесс.

«Как следствие, я ожидаю сокращения сроков рассмотрения дел в судах», — рассказал юрист.

Еще одним немаловажным следствием станет ухудшение ситуации с обеспечением исков. Новые пошлины за обеспечительные меры составят 10 000 руб. по гражданским спорам (ранее не облагались пошлиной вообще) и 30 000 руб. по арбитражным спорам вместо 3 000 руб. ранее.

«Учитывая сложившуюся неудовлетворительную судебную практику с обеспечительными мерами, просить об обеспечении иска будут лишь в исключительных случаях. А это приведет к проблемам с исполнением судебных решений — должники в течение судебного процесса успеют скрыть имущество и денежные средства», — объяснил эксперт.

Также, по словам Ананьев, можно ожидать существенного сокращения числа банкротств, инициированных кредиторами-юридическими лицами, поскольку пошлина здесь увеличится с 6 000 руб. сразу до 100 000 руб.

«В то же время на граждан с исками на суммы до 1 млн. рублей нововведения практически не повлияют из-за незначительного увеличения пошлин. Общая же нагрузка на судей действительно снизится, что, надеюсь, позволит судьям больше внимания уделять каждому спору и выносить более качественные решения», — резюмировал юрист.

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