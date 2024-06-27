Россияне ответили, поможет ли повышение пошлины за развод сохранить семьи

Большинство (88%) россиян считают, что увеличение пошлины за развод не поможет сохранить семьи, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 8,8 тыс. человек.

По их мнению, деньги не смогут заставить людей оставаться вместе, если они друг друга разлюбили.

«Никого это не удержит от развода. А если введут огромную пошлину, то желающих скрепить себя официально узами брака станет еще меньше», — считает участник опроса.

7% опрошенных россиян думают, что решение повысить пошлину заставит пары еще раз обдумать решение о разводе. Некоторые из них уверены, что такая мера убережет молодые семьи от необдуманных поступков. Еще 5% респондентов ответили, что затрудняются ответить на вопрос.

Накануне сообщалось, что размер госпошлины за расторжение брака может вырасти в 2025 году — с такими предложениями выступило министерство финансов России. Они сформулированы в проекте поправок к масштабному налоговому законопроекту, 20 июня принятому Госдумой в первом чтении. В частности, за расторжение брака пошлину планируется поднять с 650 до 5000 рублей, то есть почти в восемь раз.

Ранее Роза Сябитова оценила идею увеличить госпошлины за развод до 5 тыс. рублей.