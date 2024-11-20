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Генрокуратура потребовала изъять у бывшего таможенника ₽25 млн

Генрокуратура потребовала изъять у арестованного экс-таможенника Авлеева ₽25 млн

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Shutterstock/Alexey Smyshlyaev

Генрокуратура потребовала изъять у арестованного по делу о взятке бывшего сотрудника Федеральной таможенной службы (ФТС) России Александра Авлеева 25 млн рублей незаконно нажитых средств. Об этом пишет издание «Известия».

Иск Генпрокуратуры об изъятии средств будет рассмотрен 20 ноября Никулинским судом Москвы. В Генпрокуратуре считают, что 25 млн рублей Авлеев получил за незаконное растаможивание товаров, в то числе автомобилей. С 2001 по 2022 год — Авлеев задекларировал 18,7 млн рублей доходов, однако при обыске в его доме обнаружили $91 тыс. и 16 млн рублей (около 25 млн рублей), что значительно превышает его предполагаемый доход за 21 год.

До задержания 23 марта 2023 года Авлеев занимал пост полковника ФТС. Тогда же был задержан по тому же делу замначальника Центрального таможенного управления генерал-майор Александр Беглов.

До этого сообщалось, что генерал ФТС Беглов признал вину и сотрудничает со следствием.

Ранее была раскрыта сумма взяток, полученных главой фонда капремонта Подмосковья.

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