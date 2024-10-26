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Генерал ФТС Беглов признал вину и сотрудничает со следствием

ТАСС: обвиняемый в получении взятки генерал Беглов сотрудничает со следствием

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Александр Щербак/ТАСС

Обвиняемый в получении взятки бывший заместитель начальника Центрального таможенного управления ФТС генерал Александр Беглов признал вину и сотрудничает со следствием. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Беглов дал показания на главу компании «Авиаброкер» Станислава Галлямова, которому вменяют дачу взятки. Он находится под арестом с декабря прошлого года.

17 сентября Басманный суд Москвы арестовал имущество генерала на 49 млн рублей, в том числе две квартиры, дачу и автомобиль.

Беглова и экс-главу центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковника Александра Алеева обвиняют в получении взятки в 3,8 млн рублей. Их задержали в марте 2023 года.

В прошлом месяце сообщалось, что руководители Центральной энергетической таможни ФТС России признали вину в получении взятки от бывшего главы одного из структурных подразделений ПАО «Лукойл» Алексея Степанова.

Ранее двух офицеров таможни арестовали по делу о «сливе» служебных данных.

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