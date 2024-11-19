Одну из улиц в Екатеринбурге затопило фекалиями

В Екатеринбурге произошел фекальный потоп. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел на улице Евгения Савкова — ее полностью затопило сточными водами с фекалиями. Проживающие там люди пожаловались на отвратительный запах и плохую проходимость. Отмечается, что потоп задел местность возле домов №3, №4 и №8.

Информации о причинах произошедшего не поступало. Корреспондент агентства обратился за комментарием в ЕМУП «Водоканал», однако ответа на момент публикации не поступило.

До этого в Архангельске произошла коммунальная авария, после которой там появились «фекальные озера». Жители обвиняют в случившемся коммунальщиков, по их словам, трубопроводы были проложены еще в советские времена.

Ранее челябинцы пожаловались на фекальный потоп в подвале своего многоквартирного дома.