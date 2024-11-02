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Раскрыта причина появления «фекальных озер» в Архангельске

Baza: в Архангельске из-за прорыва канализации разлились фекальные озера

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Shutterstock

В Архангельске произошла коммунальная авария, в результате чего разлились озера из сточных вод и фекалий. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В Архангельске появилась новая достопримечательность, но туда вряд ли поедут туристы. В городе разлились семь великих фекальных озер», — говорится в публикации.

По данным источника, на озера нечистот жалуются собственники домов на Авиационной улице. Как выяснила Baza, не так давно в этом районе прорвало канализационную сеть, к которой подключено 16 домов, в результате чего качество жизни ухудшилось у 3,5 тыс. человек. Помимо жилых домов, запах фекальных отходов чувствуется в школе, детской поликлинике и храме.

Baza пишет, что местные жители обвиняют в случившемся коммунальщиков, по их словам, трубопроводы были проложены еще в советские времена. Жители добавили, что периодический ремонт далек от кардинального обновления, в котором нуждается канализационная система.

Источник отмечает, что ситуацией заинтересовались волонтеры местного отделения «Народного фронта». Общественники требуют от природоохранной прокуратуры остановить сброс стоков, после чего провести отладку работы канализации, а также привлечь к ответственности причастных к аварии.

Еще одна коммунальная авария произошла в Челябинской области. Как писал Telegram-канал Mash, жилые дома затопило красным бульоном со свеклой.

Ранее в Подмосковье ассенизаторская машина утонула в нечистотах, пытаясь их откачать.

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