Челябинцы пожаловались на фекальный потоп в подвале своего многоквартирного дома

Жители многоквартирного дома в Челябинске пожаловались на затопление подвала фекалиями. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в доме №10 на Гражданской улице. По словам жителей, они уже полтора месяца живут с запахом, сыростью и комарами, которые появились из-за затопления подвала строения фекалиями. Отмечается, что специфические «ароматы» ощущаются и в квартирах.

По словам проживающих в доме людей, вода в подвал прибывает из канализации. На данный момент он полностью затоплен.

«Полный подвал говна! Комары вылетают кучами», — сообщил один из очевидцев, передает Telegram-канал.

До этого жители челябинского села обвинили птицефабрику в нашествии мух. Сельчане утверждают, что предприятие выбрасывает на поля в 300-500 метрах от жилых домов птичьи экскременты. В результате люди страдают из-за огромного количества мух, запаха и невозможности продать дом.

Ранее тюменец на протяжении месяца каждое утро забрасывал двор дома фекалиями.