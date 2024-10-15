Американца приговорили к смертной казни за преступление, названное невозможным

Жителя Техаса Роберта Робертсона ожидает казнь за преступление, которое, как утверждают эксперты, является невозможным. Об этом сообщает ABC News, указывая на возможную невиновность мужчины.

Приговор был вынесен после смерти его двухлетней дочери. В 2002 году Робертсон проснулся из-за того, что девочка упала с кровати. Успокоив ее, он снова положил ее спать, а утром обнаружил дочь без сознания с синими губами. К сожалению, спасти ребенка не удалось.

Врач, проводивший вскрытие, обратил внимание на травмы головы и пришел к выводу, что они возникли в результате насильственных действий. Суд также учел мнение другого медицинского эксперта, который указал на возможный синдром детского сотрясения как причину внутримозговых излияний, что, по мнению обвинителей, было вызвано действиями отца.

Защитники Робертсона стремятся отменить запланированную на 17 октября казнь, подчеркивая, что научное сообщество все чаще ставит под сомнение существование синдрома детского сотрясения и точность диагнозов, связанных с ним. Более 30 медицинских и научных экспертов обратились в Комиссию по помилованию штата Техас с просьбой пересмотреть дело, утверждая, что обвинения против Робертсона не соответствуют действительности. По их мнению, преступление, в котором обвинили Робертсона, просто невозможно.

Адвокаты предлагают более правдоподобное объяснение, связывая трагедию с воспалением легких, которым страдала девочка в последние дни жизни. Ей назначили лекарства, содержащие кодеин и прометазин, которые, как стало известно, представляют опасность для маленьких детей и могут затруднять дыхание, что иногда приводит к серьезным последствиям. Возможно, именно это произошло в ее случае.

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