Хуситы повредили связывающие Европу с Азией подводные кабели связи

В результате очередной атаки хуситов из движения «Ансар Аллах» в Красном море были повреждены четыре подводных кабеля связи. Об этом сообщает израильская газета Globes.

По имеющимся данным, повреждение кабелей AAE-1, Seacom, EIG и TGN уже вызвало серьезные нарушения интернет-коммуникаций между Европой и Азией, причем основной ущерб ощущается в странах Персидского залива и Индии.

Ремонт такого значительного количества подводных кабелей может занять не менее восьми недель и обойтись телекоммуникационным компаниям в значительную сумму.

При этом издание отметило, что ущерб, нанесенной коммуникационной деятельности, является значительным, но не критичным, поскольку через тот же регион проходят другие кабели, соединяющие Азию, Африку и Европу, которые не пострадали.

Ранее сообщалось, что более половины британских ритейлеров и экспортеров понесли убытки из-за перебоев в морской торговле, вызванных атаками хуситов на суда в Красном море.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.