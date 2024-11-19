Недовольный клиент устроил скандал и ограбил массажистку в Москве

В Москве недовольный клиент устроил скандал 23-летней массажистке и обокрал ее на 110 тысяч рублей. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел, когда к массажистке из Гатчины, которая работает в столице, в квартиру на спортивный массаж пришел мужчина. Когда она приступила к оказанию услуг, клиент начал неадекватно себя вести и устроил скандал.

После этого дебошир схватил кошелек россиянки, в котором находилось 110 тысяч рублей, и покинул жилище. Массажистка обратилась за помощью в правоохранительные органы. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого в Подмосковье 29-летняя массажистка обвинила своего постоянного клиента в изнасиловании после сеанса. При этом сам мужчина также выдвинул женщине обвинение в заражении его ЗППП.

Ранее россиянка рассказала, как получила дыру в бедре вместо массажа.