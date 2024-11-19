Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Недовольный клиент устроил скандал и ограбил массажистку в Москве

78.ru: в Москве недовольный клиент устроил скандал и ограбил массажистку

close
Global Look Press

В Москве недовольный клиент устроил скандал 23-летней массажистке и обокрал ее на 110 тысяч рублей. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел, когда к массажистке из Гатчины, которая работает в столице, в квартиру на спортивный массаж пришел мужчина. Когда она приступила к оказанию услуг, клиент начал неадекватно себя вести и устроил скандал.

После этого дебошир схватил кошелек россиянки, в котором находилось 110 тысяч рублей, и покинул жилище. Массажистка обратилась за помощью в правоохранительные органы. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого в Подмосковье 29-летняя массажистка обвинила своего постоянного клиента в изнасиловании после сеанса. При этом сам мужчина также выдвинул женщине обвинение в заражении его ЗППП.

Ранее россиянка рассказала, как получила дыру в бедре вместо массажа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами