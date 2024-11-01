Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подмосковная массажистка обвинила клиента в изнасиловании после сеанса

SHOT: в Подмосковье массажистка обвинила клиента в изнасиловании

close
Depositphotos

В Подмосковье 29-летняя массажистка обвинила своего постоянного клиента в изнасиловании после сеанса. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации Telegram-канала, россиянка арендовала кабинет в городе Люберцы и делала там массаж своим клиентам. В 2020 году у нее появился постоянный посетитель, который регулярно посещал ее. Однако в марте 2021 года женщина свернула свою деятельность.

В феврале 2023 года постоянный клиент связался с ней и попросил провести ему сеанс массажа в отеле. Россиянка согласилась, осуществила все необходимые процедуры и собралась уходить. В этот момент мужчина набросился на нее и изнасиловал.

По словам россиянки, мужчина ее запугал, поэтому она не обратилась в полицию сразу после произошедшего. При этом в январе 2024 года он обвинил женщину в том, что она заразила его ЗППП, и стал угрожать всем ее родственникам.

После этого россиянка обратилась в полицию. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее в Калининграде отец троих детей изнасиловал девушку в сквере.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами