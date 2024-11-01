Подмосковная массажистка обвинила клиента в изнасиловании после сеанса

В Подмосковье 29-летняя массажистка обвинила своего постоянного клиента в изнасиловании после сеанса. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации Telegram-канала, россиянка арендовала кабинет в городе Люберцы и делала там массаж своим клиентам. В 2020 году у нее появился постоянный посетитель, который регулярно посещал ее. Однако в марте 2021 года женщина свернула свою деятельность.

В феврале 2023 года постоянный клиент связался с ней и попросил провести ему сеанс массажа в отеле. Россиянка согласилась, осуществила все необходимые процедуры и собралась уходить. В этот момент мужчина набросился на нее и изнасиловал.

По словам россиянки, мужчина ее запугал, поэтому она не обратилась в полицию сразу после произошедшего. При этом в январе 2024 года он обвинил женщину в том, что она заразила его ЗППП, и стал угрожать всем ее родственникам.

После этого россиянка обратилась в полицию. По факту инцидента проводится проверка.

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