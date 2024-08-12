Россиянка рассказала, как получила дыру в бедре вместо массажа

В Минеральных Водах мастер аппаратного массажа прожгла бедро девушке и приняла травму за аллергическую реакцию. Рассказ пострадавшей от первого лица «Газете.Ru» передала ее адвокат Альбина Шаталова.

«26 июня 2024 года по предварительной записи я приехала на сеанс массажа из Пятигорска в Минеральные Воды к специалисту, которого посещала не в первый раз. В этот день проводилась аппаратная процедура миостимуляции с инфракрасным прогревом. Во время процедуры я почувствовала, что бедро начинает печь, о чем и сообщила специалисту. Она ответила: «Так и должно быть, все в порядке». Я продолжала лежать, вновь упоминая о жгучем ощущении, пока процедура не завершилась. Когда аппарат отключился и она сняла его с моего бедра, мы увидели отек, покраснение и небольшое углубление, которое массажистка решила расценить как аллергическую реакцию. Она оказала первую помощь, дав антигистаминный препарат и нанеся мазь «Декспантенол», — сказала она.

Пстрадавшая считает, что мастер забыла нанести на кожу контактный гель. Девушке предстоит операция по пересадке кожи.

«После этого я консультировалась с другими специалистами по массажу и узнала, что при физиотерапевтических процедурах обязательно используется контактный гель, чего не сделала данный специалист. Вернувшись домой, я отправила ей фото с появившимися волдырями, на что получила раздраженные ответы, что так и должно быть и через два дня все пройдет, чего, к сожалению, не произошло! В тот же вечер я обратилась в дежурную больницу в Пятигорске, где мне оказали первую помощь и диагностировали ожог первой-второй степени. На данный момент у меня термический ожог горячим металлом третьей степени — диагноз поставлен заведующим отделением гнойной хирургии ГКБ №2. Лечение проходит в Ставрополе у специалистов по ожогам. Мне провели операцию некрэктомии, дальше стоит вопрос о пересадке кожи и дальнейшем восстановлении», — добавила она.

Адвокат девушки Альбина Шаталова уточнила, что мастер работает «сама на себя», поэтому говорить об увольнении в качестве наказания нельзя. По словам юриста, пострадавшая собирается подавать иск о взыскании моральной компенсации, а также обжаловать решение об отказе возбудить уголовное дело.

«В настоящее время готовится подача искового заявления в суд о взыскании компенсации морального вреда. Параллельно будет обжаловано постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ (об оказании небезопасных услуг — прим. «Газеты.Ru»), отказали за отсутствием состава преступления. Событие подтверждено. Имеются переписки и прочее. Мы будем добиваться компенсации морального вреда в гражданском процессе и требовать взыскания материального ущерба (расходы на врачей, лекарства). Имеется государственная судебная экспертиза, которая установила причинение легкого вреда здоровью. В данный момент лечение продолжается, и уже в судебном процессе будем ходатайствовать о назначении судебной экспертизы», — заключила адвокат.

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