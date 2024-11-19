В России вернут постоянные рейды на водоемах

Государственная дума России приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий инспекторам Росрыболовства проводить постоянные рейды в целях повышения их возможностей по выявлению и пресечению правонарушений. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что нововведение позволит инспекторам ведомства находиться на рыболовных участках и перемещаться по акватории объектов рыбохозяйственного значения для предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований к рыболовству и сохранению водных биоресурсов.

Также контролируемые лица, их представители и сотрудники должны будут выполнять законные предписания сотрудников Росрыболовства.

Закон должен вступить в силу через 90 дней после официального опубликования.

В июне заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов заявил, что меры по вылову воблы в низовьях Волги планируется ужесточить в 2025 году.

По его словам, в текущем году действует разрешение промышленного рыболовства сроком на 10 дней, при этом в следующем году эта норма не устанавливается вообще.

Ранее Россия стала чаще поставлять рыбу за рубеж.