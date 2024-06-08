В России полностью запретят вылов воблы

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов на ПМЭФ заявил, что меры по вылову воблы в низовьях Волги планируется ужесточить в 2025 году. Его слова приводит ТАСС.

«К сожалению, изъятие рыбы (воблы, — «Газета.Ru») и рыбаками, и любителями… может ее падающий запас добить. Поэтому были введены меры в текущем году, в следующем они будут даже жестче», — сказал он.

По его словам, в текущем году действует разрешение промышленного рыболовства сроком на 10 дней, при этом в следующем году эта норма не устанавливается вообще.

Он отметил, что вобла, отличающаяся хорошей плодовитостью и выживаемостью, может восстановиться в низовьях Волги очень быстро.

До этого губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявлял о том, что промышленный и любительский вылов воблы в Астраханской области и Каспийском море могут надолго запретить. Он отмечал, что эта рыба находится на грани вымирания. За последние сто лет популяция значительно сократилась.

Ранее Россия стала чаще поставлять рыбу за рубеж.