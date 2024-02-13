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Россия нарастила экспорт рыбы

Росрыболовство: поставки российской рыбы за рубеж в 2023 году выросли на 12%

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Sebastian Kahnert/Global Look Press

В 2023 году Россия экспортировала 2,2 млн тонн рыбной продукции, что на 12% превышает показатель предыдущего года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росрыболовства.

Основная доля поставок пришлась на мороженую рыбу — 76%. Далее по объему отгрузок идут рыбное филе и фарш (9%), мука и непищевые гранулы из водных биоресурсов (6%), ракообразные, моллюски, водные беспозвоночные (5%).

Ключевым покупателем российской рыбной продукции в 2023 году был Китай. Страна за год нарастила закупки в два раза, до 1,21 млн тонн. На втором месте по объему поставок оказалась Южная Корея — 617 тыс. тонн. (почти на 30% меньше, чем в 2022-м). Топ-3 замыкают Нидерланды. Европейская страна за 12 месяцев приобрела у России 138 тыс. тонн рыбной продукции (+4% год к году).

Российские рыболовы в прошлом году выловили рекордные за последние 30 лет 5,3 млн тонн рыбы.

В январе сообщалось, что Россия может запретить Великобритании вылов рыбы в Баренцевом море.

Ранее в РФ прокомментировали запрет на экспорт рыбы в США.

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