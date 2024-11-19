На Украине сообщили о проблемах с теплоснабжением в подконтрольном ВСУ Херсоне

В подконтрольном украинской армии Херсоне наблюдаются проблемы с теплоснабжением. Об этом заявил назначенный украинскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

«В Херсоне возникли проблемы с теплоснабжением», — заявил он.

По его словам, сотрудники оперативных служб изучают объемы повреждений. В скором времени специалисты приступят к аварийно-восстановительным работам.

В каких именно районах города начались проблемы с теплом, Мрочко не сообщил.

До этого Мрочко сообщил, что в ряде микрорайонов города Херсона наблюдаются перебои с подачей электроэнергии.

В субботу, 12 октября, назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в Херсоне был поражен склад, начался пожар. По его словам, накануне, в пятницу, 11 октября, днем был атакован Центральный район Херсона. До этого о взрывах в Херсоне сообщалось 6 октября.

Херсонская область является регионом России, расположенном в нижнем течении Днепра. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинские власти не признают его легитимность.

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