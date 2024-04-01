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На Западе оценили эффективность российских авиабомб

Welt: российские планирующие авиабомбы уничтожают линии обороны ВСУ

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РИА Новости

Вооруженные силы РФ эффективно используют планирующие авиабомбы, уничтожая ими линии обороны украинской армии. Об этом заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.

По словам Ваннера, украинские войска долго удерживали Авдеевку, поскольку создали там серьезный оборонительный рубеж. Однако российская авиация разрушила мощными авиабомбами все оборонительные сооружения, и город был взят, отметил репортер.

Он объяснил, что Россия производит целую линейку таких бомб — от ФАБ-500 до ФАБ-3000. Соответственно, чем больше авиабомба, тем больший ущерб противнику она может нанести. Изначально эти бомбы относились к свободно падающим, однако после начала специальной военной операции на Украине Россия начала оснащать их универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), что позволило бить ими прицельно, сообщил журналист.

«Благодаря УМПК истребители сбрасывают авиабомбы на безопасном для себя расстоянии. <…> Они стали точнее, это подтверждает даже украинская сторона», — подчеркнул Ваннер.

До этого Forbes писал, что планирующие корректируемые авиабомбы ВС РФ эффективно уничтожают оборону Вооруженных сил Украины.

Ранее экс-полковник СБУ сравнил авиабомбу ФАБ-3000 с ядерным оружием.

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