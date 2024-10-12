В Херсоне был поражен склад

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Херсоне был поражен склад, начался пожар. Об этом в своем Telegram-канале написал назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, накануне, в пятницу, 11 октября, днем был атакован Центральный район Херсона.

«Под ударами оказались складские помещения. На месте «прилета» возник пожар», — написал Прокудин.

До этого о взрывах в Херсоне сообщалось 6 октября. Также сообщалось, что на предприятии в Павлограде Днепропетровской области Украины после взрывов произошел пожар. Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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