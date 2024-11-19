Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

После избиения девушки-подростка на квесте в Саратове возбудили дело

В Саратове после избиения девушки-подростка на квесте возбудили дело

close
Телеграм-канал «Новости Саратова и Области»

В Саратове возбудили уголовное дело после избиения 16-летней девушки во время квеста. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По факту получения девушкой-подростком телесных повреждений во время квеста, организованного индивидуальным предпринимателем, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

Инцидент произошел, когда четыре девушки посетили квест «Игра на выживание» в доме №48 по улице Гоголя. Актеры вели себя агрессивно, что подтверждают предоставленные автором поста видеозаписи — на них молодые люди в костюмах бьют несовершеннолетних. Предварительно, посетительниц стегали плеткой, засовывали им в рот пальцы и надевали на них ошейники.

Ранее актер квеста в Москве ударил девочку ножом и сломал ей палец.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами