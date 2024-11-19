После избиения девушки-подростка на квесте в Саратове возбудили дело

В Саратове возбудили уголовное дело после избиения 16-летней девушки во время квеста. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По факту получения девушкой-подростком телесных повреждений во время квеста, организованного индивидуальным предпринимателем, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

Инцидент произошел, когда четыре девушки посетили квест «Игра на выживание» в доме №48 по улице Гоголя. Актеры вели себя агрессивно, что подтверждают предоставленные автором поста видеозаписи — на них молодые люди в костюмах бьют несовершеннолетних. Предварительно, посетительниц стегали плеткой, засовывали им в рот пальцы и надевали на них ошейники.

Ранее актер квеста в Москве ударил девочку ножом и сломал ей палец.