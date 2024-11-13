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Актер квеста в Москве ударил девочку ножом и сломал ей палец

РЕН ТВ: в Москве актер квеста ударил девочку ножом и сломал ей палец

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Shutterstock

В Москве 14-летняя девочка во время квеста получила удар ножом и перелом пальца. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел в апреле текущего года во время квеста «Техасская резня. Кожаное лицо», однако известно об этом стало лишь сейчас. На мероприятие в качестве посетительницы допустили 14-летнюю девочку, которой не должно было там быть. В ходе шоу актер ударил ее ножом по руке и сломал школьнице палец.

Спустя более шести месяцев после инцидента возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Фигурантами стали организатор квеста, допустивший ребенка на мероприятие для взрослых, и актер, который ударил несовершеннолетнюю ножом.

Ранее в Москве двоим фигурантам предъявили обвинение после стрельбы в девушку на квесте.

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