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«Били плеткой»: российские школьницы вернулись с гематомами после квеста на выживание

В Саратове актеры квеста избили девочек-подростков до гематом

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Телеграм-канал «Новости Саратова и Области»

В Саратове поход на квест для 16-летней местной жительницы и трех ее подруг закончился обращением в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Саратова и области».

Как утверждает подписчица, четыре девушки посетили квест «Игра на выживание» в доме 48 по улице Гоголя. Там актеры вели себя агрессивно, что подтверждают предоставленные автором поста видеозаписи — на них молодые люди в костюмах бьют несовершеннолетних. Также женщина утверждает, что несовершеннолетних стегали плеткой, засовывали им в рот пальцы, надевали на них ошейники.

Мнения подписчиков канала по поводу происходящего разделились: многие задались вопросом, где были родители девушек, когда отпускали их на подобные развлечения.

«Зачем платить, чтобы тебя избили? Не первый год эти квесты проходят, все наслышаны», «Никто на квесты не загоняет. Других развлечений нет?», «Не оправдываю актеров, но родители, следите за детьми», — высказались комментаторы.

Другие осудили актеров и поинтересовались, почему такие способы проведения досуга все еще возможны.

Ранее в Москве актер квеста ударил девочку ножом и сломал ей палец.

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