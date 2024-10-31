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Автомеханики украли спорткар клиента и захотели проехаться на нем с «телочкой»

В России автомеханики устроили гонки на машине клиента под предлогом тест-драйва

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Телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА»

В Уфе автомеханики украли спорткар клиента Audi TT в оранжевом цвете, устроили гонки и нарушили ПДД. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

«Счастливые мастера по ремонту целый час гоняли со скоростью 130 км/ч под предлогом «диагностики» <...> Когда клиент вернулся забирать машину, он обнаружил, что бензина в баке почти не осталось, хотя было десять литров», — говорится в публикации.

Судя по записям с видеорегистратора, автомеханики на протяжении часа ездили на машине. Попутно мужчины оценивали качество автомобиля, используя нецензурную брань. В частности, они заявили, что на Audi TT было бы легко впечатлить «телочку».

Владелец авто заявил, что механики не провели ремонтные работы и испортили машину. Ущерб он оценил в 300-500 тыс. рублей. Автомеханики ответственность на себя взять отказались. По их словам, они имели право провести тест-драйв. Владелец Audi TT обратился в прокуратуру.

До этого в Светлом (Калининградская область) полиция задержала мужчину, который угнал за вечер два автомобиля — Renault и Volkswagen.

С заявлением об угоне своего автомобиля обратился владелец Volkswagen, который вечером оставил машину во дворе и не обнаружил ее на месте. Полицейские задержали подозреваемого в течение получаса. Ранее судимый 12 раз мужчина не справился с управлением и врезался в забор, пытаясь скрыться от ДПС.

В разговоре с полицейскими задержанный заявил, что не помнит, откуда у него автомобиль и куда он ехал, сославшись на то, что ударился головой и ничего не помнит.

Ранее в Москве эвакуатор украл Land Cruiser и попал на видео.

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