В Тверской области власти попросили людей вернуть автомат, забытый военным у магазина

В Тверской области один из военных лишился автомата после похода в магазин. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в поселке Куженкино. Прикомандированные к части солдаты отправились в часть, но по пути решили зайти в торговую точку, один из них остался у дверей с оружием.

После того, как мужчины сделали покупки, они отошли от магазина и поняли, что одного автомата не хватает.

«Когда военнослужащие вернулись к магазину, оружия там не было», – сообщается в публикации.

Известно, что оружие ищут уже сутки. Они обыскивают гаражи и сараи, но пока что автомат найти не удалось.

На ситуацию обратили внимание в администрации населенного пункта. Представители правительства попросили вернуть оружие «во избежание уголовного преследования».

До этого в Северной Осетии у пенсионера в доме нашли более 3,2 тысяч боеприпасов, в том числе и к пулемету Калашникова. По словам мужчины, он нашел предметы после покупки дома в 2008 году.

Ранее в Казахстане на пути следования кортежа Токаева обнаружили тайник с оружием.