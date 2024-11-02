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Охранников в школах вооружат и обмундируют на случай угрозы

«Известия»: охранников школ в России обяжут иметь оружие и надевать бронежилеты

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Охранников в школах обяжут иметь оружие, надевать бронежилеты и шлемы в зависимости от ситуации в регионе. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу Росстандарта Антона Шалаева.

Росстандарт утвердил поправки в ГОСТ «Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций». Согласно новым требованиям, в обычной обстановке охранники будут вооружены резиновой палкой и наручниками, а при повышенной опасности обязаны надеть бронежилет и шлем.

Помимо этого, охранники должны иметь документы о прохождении дополнительной физической подготовки. Новый стандарт обязателен для всех государственных учреждений, нанимающих частные охранные предприятия через государственные закупки.

Новый стандарт будет обязателен для государственных учреждений, привлекающих частные охранные компании через систему госзакупок, уточнили в ведомстве. Шалаев отметил, что обновленный ГОСТ направлен на усиление безопасности в образовательных учреждениях, обеспечивая защиту как для учащихся, так и для сотрудников.

Ранее подросток из Брянска украл пистолет у брата и пронес его в школу, обманув охранника.

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