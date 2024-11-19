Госдума хочет разрешить ветеранам СВО списывать просроченные кредиты

Государственная дума поддержала поправку в законопроект о списании просроченных кредитов до 10 млн рублей для ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о законопроекте «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей».

Среди основных условий, которые определяют, кому можно будет списать долг — сроки взыскания, а также время заключения контракта. Законопроект будет касаться тех военнослужащих, взыскание с которых началось до 1 декабря 2024 года, а контракт о прохождении военной службы был заключен, наоборот, не ранее 1 декабря.

До этого ЦБ разработал законопроект о комплексном урегулировании долгов по кредитам.

Ранее средняя стоимость кредитов наличными превысила 29%.