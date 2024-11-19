В Ульяновске потушили пожар в институте гражданской авиации

Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар, произошедший в одном из корпусов института гражданской авиации имени главного маршала авиации Б.П. Бугаева в центре Ульяновска. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«По предварительным данным, произошло загорание в вентиляционной шахте трехэтажного административного здания на улице Гагарина в Ленинском районе города», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что из здания эвакуировали 30 человек. В результате пожара никто не пострадал. В тушении огня были задействованы 32 человека и девять единиц техники.

Сотрудники ведомства уточняют причину пожара.

О пожаре в институте сообщал Telegram-канал «Инсайд Ульяновск». По его информации, пожар произошел при ремонте кровли. На место оперативно прибыли пожарные.

8 ноября на юге Москвы произошел пожар на территории мебельного склада. В борьбе с огнем приняли участие 24 специалиста МЧС России и шесть единиц техники.

Ранее в Коми загорелась крыша трехэтажного дома.