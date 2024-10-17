В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете англицизмов в рекламе

Комитет Госдумы по экономической политике планирует рассмотреть законопроект о запрете использования англицизмов в рекламе 17 октября. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Документ внесли в Думу в 2022 году, он может стать поправкой к Федеральному закону «О рекламе», а именно — к статье пятой, где, помимо прочего, перечисляются вещи, которые в рекламе являются недопустимыми. Там планируют отразить запрет на «использование алфавитов не на графической основе кириллицы, за исключением указания фирменных наименований и товарных знаков, прошедших государственную регистрацию».

Заместитель председателя комитета Михаил Делягин считает данную инициативу сомнительной. Однако он допустил, что депутаты могут поддерживать ее. Делягин считает, что она не вполне отвечает декларируемым принципам защиты и сбережения русского языка.

«Если мы уж озаботились вопросами чистоты языка, то нам следовало бы для начала перевести на кириллицу все вывески. То есть, чтобы было не SONY, а СОНИ и рядом логотип»», — сказал он.

В 2023 году сообщалось, что депутаты предложили запретить использование иностранных слов на вывесках и в названиях жилых комплексов, законопроект уже внесен в Госдуму. В числе слов, вызвавших недовольство парламентариев, – «coffee», «sale» и «shop». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были названы самые популярные в России англицизмы.