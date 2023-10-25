Россия без «shop» и «sale». Депутаты хотят запретить англицизмы на вывесках

Депутаты предложили запретить использование иностранных слов на вывесках и в названиях жилых комплексов, законопроект уже внесен в Госдуму. В числе слов, вызвавших недовольство парламентариев, – «coffee», «sale» и «shop». В регионах с англицизмами борются давно: вывески с иностранными словами запрещены в Краснодаре, инициативу поддержали власти Саратова и Новосибирска. Чиновникам в России уже запрещено использовать заимствования, а Минтранс ранее предлагал прекратить дублировать на английский схемы и указатели в метро.

Девять депутатов внесли в Государственную думу законопроект о «борьбе с англицизмами», документ опубликован в базе нижней палаты российского парламента. В числе авторов – главы комитетов по культуре и информационной политике Елена Ямпольская и Александр Хинштейн.

Инициативой предлагается ограничить использование иностранных слов на вывесках, указателях, в названиях жилых комплексов и микрорайонов. По заявлению депутатов, в настоящее время в России «отмечается агрессивное активное использование» иностранных слов в рекламе и торговле.

«Должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей, как, например, «coffee», «fresh», «sale», «shop», «open» и т.п.», – говорится в пояснительной записке.

При этом ограничения не будут распространяться на фирменные наименования и товарные знаки, а рекламные тексты, размещенные и на русском, и на других языках, должны быть идентичны по оформлению.

Для реализации этих положений депутаты предлагают внести изменения в ряд российских нормативно-правовых актов, в их числе – законы о защите прав потребителей и о рекламе, а также в Градостроительный кодекс.

Кроме того, авторы инициативы предлагают закрепить в законе о СМИ трансляцию информационных программ на общедоступных телеканалах и радиостанциях на русском языке. Это, по мнению депутатов, должно исключить «речевые и лексические ошибки» у ведущих таких программ.

Целями законопроекта названы «защита русского языка», «существенное ограничение использования «англицизмов» и иностранных слов на всей территории России» и формирование в стране «национально ориентированной среды».

При этом инициатива сохраняет право граждан использовать языки других народов России наряду с русским.

Для чиновников запрет уже действует

28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий использование иностранных слов. В числе сфер, в которых обязательно использование русского языка – образование, государственные и муниципальные информационные системы, а также информация для потребителей товаров, работ и услуг.

Закон также запрещает использование иностранных заимствований чиновниками, исключение – слова, у которых нет русскоязычных аналогов. Перечень таких слов должен быть закреплен в нормативных словарях, утверждать которые должно российское правительство.

В частности, запрещено включение иностранных слов в официальные документы, а каждый законопроект должен проходить лингвистическую экспертизу на соблюдение норм и правил русского языка.

Борьба с вывесками...

В мае 2023 года депутаты городской думы Краснодара запретили использование иностранного языка и транслитерации для оформления вывесок в городе, норма вступила в силу с 1 сентября.

Исключение сделано для зарегистрированных товарных знаков, а под определение иностранного языка попадают языки, «не относящиеся к языкам народов Российской Федерации».

Мэр Краснодара Евгений Наумов заявлял, что использование иностранных слов на вывесках «как-то не патриотично», и подчеркивал, что «в Лондоне, Вашингтоне, наверное, нет 90% вывесок на русском языке».

Директор представительства Федерации рестораторов и отельеров в Краснодаре Сергей Добров в беседе с «Газетой.Ru» отмечал, что ограничение может стать «большой проблемой для бизнеса», так как не все предприятия регистрируют товарные знаки, а стоимость вывесок «может доходить до нескольких сот тысяч рублей».

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поддержал решение краснодарских властей и выступил за отказ от использования латиницы в уличной рекламе.

«Идея хорошая, я ее поддерживаю, думаю, что большинство новосибирцев ее поддержит, но, конечно, надо свериться с законодательством, всю нормативную базу проверить», – сказал он.

В сентябре администрация Саратова также вынесла на общественное обсуждение проект, предусматривающий запрет на использования вывесок на иностранных языках. Через несколько дней после этого саратовская гордума объявила «фотоконкурс»: попросила жителей города присылать снимки вывесок на иностранных языках или с использованием транслитерации, а наиболее активным участникам пообещали призы.

Спикер городской думы Сергей Овсянников объяснил борьбу с заимствованиями в торговле «какофонией вывесок» в городе.

«На магазине написано: Vishenka. Иностранными буквами. У меня вызывает вопрос: почему не написать русскими? <...> Мне кажется, что, используя подобные вещи, мы теряем идентичность, причастность к нашему великому, могучему русскому языку», – высказал он свое мнение.

При этом фотоконкурс депутат назвал способом «изучить общественное мнение», а не поиском «стукачей и информаторов».

...и английским языком в метро

В августе Министерство транспорта России предложило отменить обязательное дублирование информации на английском языке на схемах и указателях в метро и другом общественном транспорте. Инициативу объясняли «многочисленными обращениями» граждан, «значительной информационной нагрузкой ‎на пассажиров» и социально-политической ситуацией в стране.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в разговоре с «Газетой.Ru» это предложение раскритиковал, подчеркнув, что приезжающие в РФ иностранные туристы разговаривают на английском языке.

«Никто родину не продает, объявляя станции на английском языке или дублируя. Наоборот, это огромный фактор привлекательности страны с туристической точки зрения», – подчеркнул Мурадян.

Он добавил, что в случае принятия это решение «скорее отпугнет туристов», «ударит по престижу страны» и не принесет «никаких политических баллов».