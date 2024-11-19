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Назван продукт, одна ложка которого закроет все дефициты в организме

Врач Мойсенко: одна ложка красной икры способна закрыть все дефициты в организме

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Depositphotos

Достаточно употреблять по одной столовой ложке красной икры через день, чтобы восполнить все дефициты в организме. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко.

«В ней есть витамин А, витамин Е, омега-3 жирные кислоты и все антиоксиданты. Есть белок, внутри которого все незаменимые аминокислоты. Было бы здорово использовать 2-3 раза в неделю икру в качестве источника ценных элементов», — сказала специалист.

Поскольку красная икра является достаточно дорогим продуктом, ее можно заменить на икру щуки или минтая, добавила она.

Средняя цена красной икры в России по итогам октября впервые в истории превысила отметку в 8 тыс. рублей, достигнув 8104 рубля за килограмм. При этом всего месяцем ранее товар продавался в среднем по 6955 рублей за килограмм.

В ноябре исполнительный директор ассоциации производственных торговых предприятий Александр Фомин объяснил, что подорожание красной икры в стране связано с тем, что в этом году рыбаки выловили в три раза меньше рыбы, чем в прошлом. По его словам, суммарный вылов рыб лососевых пород в 2023 году составил 600 тысяч тонн, а в 2024-м — только 230 тысяч тонн.

Ранее россиянам рассказали, как дешевле купить икру к Новому году.

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