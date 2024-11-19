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В Кемеровской области россиянин пришел сдавать на права пьяным

В Новокузнецке арестовали мужчину, пришедшего сдавать на права пьяным

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Pixabay

Жителя Новокузнецка арестовали после попытки сдать на права. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как рассказал сам экзаменатор, во время практической части молодой человек бросал руль и вел себя излишне эмоционально, поэтому проверяющий вызвал сотрудников ДПС. Во время проверки выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, его задержали.

По словам молодого человека, за день до инцидента он выпил несколько коктейлей во время проводов знакомого в армию, якобы поэтому экзаменатор почувствовал запах спиртного и отреагировал.

В отношении задержанного составили протокол. На судебном заседании молодого человека арестовали на десять суток.

До этого в Польше прохожий задержал полицейского, решившего сесть за руль пьяным. Мужчина заметил правоохранителя около местного магазина и предположил, что тот выпил, поэтому не дал ему проехать и вызвал полицию. После приезда представителей власти выяснилось, что их коллега действительно пьян, в машине находился ребенок.

Ранее в Прикамье пациент ограбил больницу, в которую попал после пьяной драки.

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