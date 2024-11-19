Прохожий задержал пьяного полицейского, который управлял автомобилем с ребенком

В Польше прохожий задержал полицейского, который сел пьяным за руль, передает Interia.

Об инциденте, произошедшем 8 ноября в городе Шамотулы, сначала сообщили локальные СМИ. В тот день один из жителей города заметил на парковке у местного магазина водителя, который, по его мнению, находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина не дал ему проехать дальше и вызвал полицию.

«На место происшествия были направлены дежурные наряды полиции. После проверки состояния трезвости водителя автомобиля, указанного заявителем, выяснилось, что в его организме содержится 2,02 промилле алкоголя. Пассажиром в машине был ребенок мужчины», — рассказали в пресс-службе городского полиции.

Руководство немедленно запустило процедуру увольнения полицейского. Пресс-атташе районного отделения полиции Шамотулы также уточнила, что экс-сотрудник оказался пьяным за рулем во внеслужебное время. У мужчины были изъяты водительские права, а автомобиль, которым он управлял, был опечатан для проведения разбирательства. Какое наказание грозит бывшему полицейскому, не уточняется.

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