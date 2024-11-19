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В Прикамье пациент ограбил больницу, в которую попал после пьяной драки

В Пермском крае мужчина угодил в больницу после драки и обворовал медиков

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Shutterstock

Молодой человек обворовал больницу в Соликамске, куда попал после пьяной драки. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Как установил местный суд, 22-летний обвиняемый угодил в травматологическое отделение городской больницы после того, как поссорился со случайным собутыльником. Мужчины подрались, одному из них понадобилась медицинская помощь.

В больнице его определили в палату, назначили ему процедуры и постельный режим, однако рекомендации показались пациенту излишними, и в ту же ночь он собрался домой. С собой обвиняемый забрал из медучреждения роутер и телевизор, тем не менее распорядиться похищенной техникой мужчина не успел.

Личность предполагаемого вора быстро установили, и уже через несколько часов сотрудники полиции пришли к нему домой. Юноша не смог объяснить свой мотив, суд назначил ему наказание в виде 400 часов обязательных работ.

Ранее пойманный в Таиланде вор встал перед продавцом на колени и заявил, что крал продукты ради больной бабушки.

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