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В Минтрансе высказались насчет высокоскоростной магистрали до Минска

Замглавы Минтранса Иванов: высокоскоростной магистрали до Минска пока не будет

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Олег Барханов/Фонд Росконгресс

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Минска пока не планируется, все силы брошены на строительство ВСМ до Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС заявил заместитель министра транспорта России Валентин Иванов.

«Нет, пока не ведется. Сейчас ключевое направление — Москва — Санкт-Петербург», — заявил Иванов в кулуарах Международного форума и выставки «Транспорт России».

Первая в России высокоскоростная железнодорожная магистраль будет построена между Москвой и Санкт-Петербургом — специально для этого разрабатывается новый тип электропоездов «Белый кречет», который будет двигаться со скоростью 360 км/ч. Путь между двумя столицами займет чуть более двух часов.

В сентябре вице-премьер России Виталий Савельев заявил, что в будущем на Дальнем Востоке может появиться высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ). При этом он не уточнил сроки реализации возможного проекта и не назвал города, которые могут быть связаны ВСМ.

Ранее в России расширили список железных дорог, которые построят в ускоренном режиме.

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