В правительстве не исключили появление высокоскоростной магистрали на Дальнем Востоке

Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) может появиться в будущем на Дальнем Востоке. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев, пишет ТАСС.

«Я думаю, придет то время, когда высокоскоростные железные дороги мы будем планировать и в рамках развития Дальнего Востока», — сказал он на выступлении на сессии «На Восток! Маршруты нового времени» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

При этом Савельев не уточнил сроки реализации возможного проекта и не назвал города, которые могут быть связаны ВСМ.

В настоящее время ведется строительство ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Магистраль планируется запустить в 2029 году. Поезда смогут перемещаться по ней со скоростью до 400 км/ч.

14 марта президент РФ Владимир Путин запустил строительство первой в России ВСМ из Москвы до Петербурга, напомнив, что об этом мечтал еще бывший петербургский мэр Анатолий Собчак. По оценке Минтранса, новая дорога позволит сократить время в пути между двумя столицами почти до двух часов, а поезда по магистрали будут ходить «каждые 10-15 минут». На строительство уже собран инвестиционный пул в 1,5 трлн рублей — это чуть меньше суммы, необходимой, чтобы проложить пути от Петербурга до Зеленограда. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал лучшими железные дороги в России.