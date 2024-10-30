В России расширили список железных дорог, которые построят в ускоренном режиме

Правительство России включило новую железную дорогу, по которой будет доставляться уголь из Красноярского края и Якутии в порты в Хабаровском крае, в перечень объектов железнодорожной инфраструктуры кабмина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В отношении включенных в данный перечень объектов вводится особый правовой режим. Благодаря этому их строительство будет ускорено на срок от 9 до 21 месяцев.

Новая железная дорога соединит Тунгусский угольный бассейн и Эльгинский угольный комплекс с морскими терминалами в районе мыса Манорский в Хабаровском крае. Строительство объекта ведет частный инвестор.

В пресс-службе кабмина отметили, что строительство новой железной дороги позволит разгрузить Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) и

Транссибирскую магистраль. Также планируется, что построенная в ходе работ инфраструктура повысит качество жизни жителей Сибири и Дальнего Востока.

В сентябре вице-премьер России Виталий Савельев заявил, что в будущем на Дальнем Востоке может появиться высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ). При этом он не уточнил сроки реализации возможного проекта и не назвал города, которые могут быть связаны ВСМ.

Ранее Путин назвал лучшими железные дороги в России.