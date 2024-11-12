Россиянка два года растила гигантскую опухоль в животе и не обращалась за помощью

Врачи Мытищинской больницы удалили гигантскую опухоль из брюшной полости 45-летней женщины, которая два года не обращалась за помощью. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Пациентка поступила в больницу экстренно, она жаловалась на сильные боли в брюшной полости. Медики отметили, что у нее был сильно увеличен живот — его размер соответствовал размеру живота при многоплодной беременности на поздних сроках.

«В ходе хирургической операции мы удалили из брюшной полости пациентки 14 литров воды и опухоль весом около 12 килограммов», — поделился заведующий хирургическим отделением больницы Игорь Модин.

По словам доктора, пациентка была сильно истощена, поэтому ее оставили на несколько дней в стационаре, чтобы она окрепла и восстановилась. После этого ее выписали домой. Сейчас женщина ждет результатов биопсии материалов, результаты которой определят тактику дальнейшего лечения.

Ранее в Казани женщине удалили гигантскую опухоль, занимавшую треть грудной клетки.