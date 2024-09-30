Председателя правления Мосбиржи отправили в отставку

Наблюдательный совет Московской Биржи решил отправить в отставку нынешнего председателя правления холдинга Юрия Денисова. Об этом сообщается на официальном сайте площадки.

Денисов перестанет занимать соответствующую должность с 30 сентября. При этом причины кадровых перестановок в заявлении не уточняются.

В компании добавили, что до назначения нового председателя правления Московской Биржи этот пост будет занимать действующий глава Национального расчетного депозитария (НРД) Виктор Жидков. Вопрос о его снятии с текущей должности будет рассмотрен в ходе заседания наблюдательного совета, назначенного на 1 октября.

11 сентября в пресс-службе Московской Биржи сообщили, что с 24 сентября на площадке начнется расчет и публикация основного индикатора российского фондового рынка в китайских юанях. До этого индекс биржи рассчитывался только в российских рублях и долларах США.

По мнению руководства холдинга, индекс в китайских юанях должен демонстрировать реальную динамику изменения стоимости наиболее ликвидных российских акций. Причина заключается в том, что сейчас на эту валюту приходится основная доля всех внешнеторговых расчетов в РФ.

Ранее в Московской Бирже прокомментировали возможность запуска торгов криптовалютой.