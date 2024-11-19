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Опрос: каждый третий россиянин нуждается в отдыхе после отпуска

В России 36% граждан нуждаются в отдыхе после отпуска

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CrizzyStudio/Shutterstock/FOTODOM

36% россиян нуждаются в дополнительном отдыхе после отпуска. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет», в котором приняли участие свыше 1,2 тыс. жителей городов-миллионников от 18 лет. При этом лишь у 12% граждан остается несколько дней, чтобы расслабиться после путешествия.

По данным сервиса, 34% респондентов после отпуска предпочитают проводить пару дней дома, но только для выполнения бытовых обязанностей. При этом 38% опрошенных сразу выходят на работу.

«В этом году 53% россиян потратили на авиапутешествия значительные суммы — от 50 до 150 тысяч рублей, из них 29% вложили в поездку от 50 до 100 тысяч рублей, а 25% — от 100 до 150 тысяч», — рассказала директор по маркетингу сервиса Екатерина Долгих.

Тревел-блогер Наталия Ансталь до этого рассказала, как сэкономить на новогоднем отпуске. По ее словам, самые популярные даты для путешествий на Новый год — 25-31 декабря. Дешевле будет отправиться в поездку на неделю раньше или позже.

Самые выгодные туры на новогодние праздники продаются в сентябре. В это время многие еще планируют осенний отдых, поэтому цены на зимние поездки еще не такие высокие, отметила эксперт.

Ранее россиянам рассказали, на что лучше потратить декабрьскую зарплату.

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