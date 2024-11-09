В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с распространением «турецкой ветрянки» среди россиян

В России не наблюдается распространение энтеровирусов (острых инфекционных болезней, вызываемых кишечными вирусами, характеризующихся лихорадкой и многообразными клиническими симптомами), в том числе вируса Коксаки, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в ведомстве зафиксировали подъем заболеваемости, которая в прошлом часто была связана с завозами из Турции, и открыли горячую линию.

«На сегодняшний день этот подъем ушел, он завершился в середине сентября, к концу сентября это уже были значительно меньшие цифры, чем летом. И на сегодняшний день рисков распространения энтеровирусной инфекции в РФ, включая вирус Коксаки, нет», — заверила Попова.

Она отметила, что на горячую линию не пришло ни одного обращения по поводу заболевания.

close Роспотребнадзор

На этой неделе в Краснодаре местная жительница поделилась подробностями проявления вируса Коксаки у ее детей. По ее словам, все началось с кашля и насморка, следом появилась сыпь на стопах, ладонях, во рту. Температура тела не поднималась выше 38°C. По ночам заболевших беспокоила рвота. Женщина утверждает, что вирус «гуляет» в детском саду, и знает как минимум о трех случаях в группе, которую посещают ее дети. За несколько дней до этого в девяти регионах России у детей выявили заболевание, напоминающее вирус Коксаки.

Вирус Коксаки , или «турецкая ветрянка»/«турецкий вирус», относится к семейству энтеровирусов. Он назван по имени американского города, расположенного в штате Нью-Йорк, где болезнь была впервые обнаружена в 1948 году у детей с симптомами, напоминающими полиомиелит. Чаще всего вирус захватывает кожу и слизистые оболочки на ладонях, стопах и в ротоглотке. Тяжелые симптомы он может вызывать у детей младшего возраста, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, влияющими на иммунитет.

Ранее десятки россиян подхватили неизвестный вирус в Турции.