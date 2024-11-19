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В Совфеде назвали излишним правовой контроль за пропагандой чайлдфри

Клишас назвал излишним правовой контроль за пропагандой чайлдфри

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Правовое регулирование пропаганды чайлдфри является излишним, а правоприменительная практика по этому вопросу может оказаться довольно противоречивой, заявил руководитель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Его цитирует ТАСС.

«Я считаю, честно говоря, что это некое излишнее правовое регулирование. <...> Будет противоречивая правоприменительная практика по данному закону в любом случае, я думаю», — высказался сенатор.

При этом он отметил, что подписи под проектом закона подписало значительное число депутатов Госдумы и членов Совфеда во главе со спикером верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко.

12 ноября Госдума приняла во втором и третьем чтениях законы о запрете пропаганды чайлдфри и усыновления российских детей гражданами государств, где разрешена смена пола. Принятые законы, как считает спикер Госдумы Вячеслав Володин, призваны защитить людей, обеспечить охрану их здоровья и безопасность.

20 ноября документы будут рассмотрены и, вероятно, одобрены Совфедом, заявил сенатор Андрей Клишас. После этого они поступят на подпись президенту. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что женщинам надо рожать, «пока рожалка работает».

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