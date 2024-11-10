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Путин: россияне ждут от сотрудников МВД беспощадной борьбы с преступностью

Путин поздравил сотрудников органов МВД с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил правоохранителей с Днем сотрудника органов внутренних дел. Видеообращение политика размещено на сайте Кремля.

Глава государства рассказал, что в 2023 году 659 сотрудников МВД получили госнаграды.

«Особо отмечу мужественную работу подразделений органов внутренних дел в регионах, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Обстановка здесь непростая, и людям, мирным жителям нужны ваша помощь и защита», — сказал Путин.

Он отметил, что россияне ждут от сотрудников правоохранительных органов беспощадной борьбы с преступностью и жесткого противодействия терроризму, наркоторговле, нелегальной миграции, повышения уровня безопасности на дорогах.

Накануне Путин в видеообращении поздравил композитора Пахмутову с 95-летием. Видеообращение главы государства показали на юбилейном концерте в Большом театре, который проходит в честь дня рождения композитора. Путин в своем поздравлении назвал Пахмутову «мелодией нашей страны и нашего народа».

Ранее в МВД России заявили об огромной нехватке личного состава.

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