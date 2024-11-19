Эксперт посоветовал избегать полных циклов зарядки смартфона

Чтобы продлить срок службы смартфона, следует избегать полных циклов его зарядки и разрядки. Об этом в интервью РИАМО сообщил менеджер отдела по мобильному оборудованию МегаФона Антон Вишневский. По его словам, лучше подключать устройство к сети, когда уровень заряда аккумулятора падает до 20%, и отключать, когда он достигает 80%.

«Литий-ионные аккумуляторы, которыми оснащены современные смартфоны, со временем изнашиваются как при использовании, так и при зарядке. После определенного количества полных циклов зарядки и разрядки они постепенно теряют эффективность», — объяснил Вишневский.

Он добавил, что мнение о том, что перед зарядкой важно полностью разряжать устройство, устарело. Для современных аккумуляторов, напротив, полезна частичная зарядка.

До этого Вишневский посоветовал сократить использование функции быстрой зарядки. Кроме того, по его словам, стоит избегать неофициальных зарядных устройств: предпочтительно приобретать адаптеры от производителя, так как они обеспечивают правильное напряжение и ток, что снижает риск повреждения аккумулятора.

Ранее эксперт поделился советами, что делать, чтобы смартфон не разряжался на холоде.