Россиянам рассказали, как заряжать смартфон, чтобы он прослужил долго

Чтобы избежать перегрева смартфона, следует сократить использование функции быстрой зарядки. Такой совет в беседе с РИАМО дал менеджер отдела по мобильному оборудованию МегаФона Антон Вишневский.

«Также стоит избегать неофициальных зарядных устройств: предпочтительно использовать зарядные устройства от производителя, так как они обеспечивают правильное напряжение и ток, что снижает риск повреждения аккумулятора», — отметил эксперт.

При использовании беспроводной зарядки, по его словам, следует убедиться, что устройство совместимо с телефоном. В противном случае гаджет может перегреться.

Техноэксперт сервиса «Бери заряд!» Сергей Биржевой до этого рассказал, что делать, чтобы смартфон не разряжался на холоде. Он посоветовал носить гаджет в чехле или внутреннем кармане одежды, чтобы замедлить процесс теплообмена между устройством и холодным воздухом снаружи.

Кроме того, не рекомендуется включать телефон сразу после холода, особенно разряженный. Лучше оставить его на некоторое время, чтобы гаджет согрелся перед зарядкой: резкие перепады температур могут повредить внутренние компоненты устройства и ухудшить работу батареи.

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