Эксперт поделился советами, что делать, чтобы смартфон не разряжался на холоде

Литийионные батареи особенно чувствительны к низким температурам. На морозе смартфоны разряжаются быстрее обычного, что для многих становится неприятным сюрпризом. Что делать, чтобы телефон оставался работоспособным, когда столбик термометра опускается ниже нуля, «Газете.Ru» рассказал техноэксперт сервиса «Бери заряд!» Сергей Биржевой.

Так, носите гаджет в чехле или внутреннем кармане одежды — это замедляет процесс теплообмена между телефоном и холодным воздухом снаружи. В мороз важно поддерживать оптимальную температуру смартфона как можно дольше. Чем меньше он подвергается воздействию холода, тем лучше аккумулятор сохраняет свою емкость.

«Во избежание попадания лишней влаги не пользуйтесь телефоном во время снегопада или дождя. Возможно, вы замечали, как запотевает дисплей смартфона, когда вы возвращаетесь в теплое помещение после мороза. Примерно то же самое происходит с ним внутри. При резком изменении температуры в гаджете может образоваться конденсат. Он способен повредить даже влагозащищенные устройства: проникает внутрь платы, оседает на динамиках. Это становится причиной коррозии микросхем и повреждения токопроводящих элементов», — объяснил он.

Не рекомендуется включать телефон сразу после холода, особенно разряженный. Лучше оставить его на некоторое время, чтобы гаджет согрелся перед зарядкой: резкие перепады температур могут повредить внутренние компоненты и ухудшить работу батареи.

«Когда собираетесь на улицу, отключите фоновые приложения, Bluetooth, Wi-Fi, геолокацию, уменьшите яркость экрана. Это сократит нагрузку на батарею и замедлит разряд. Если возможно, не доставайте телефон на морозе без острой необходимости. Частое включение экрана и использование приложений на холоде нагружают батарею и провоцируют ускоренный разряд», — отметил эксперт.

Простой способ сократить расход аккумулятора, особенно в условиях низкой температуры, про который многие забывают, — это перевод в энергосберегающий режим. Включение данной функции ограничивает работу процессора, снижает энергопотребление телефона и помогает экономить заряд в условиях низкой температуры.

«Постарайтесь держать батарею в пределах 30-70%. Аккумуляторы плохо переносят работу на минимальном заряде, особенно в холодную погоду. Если уровень упал до 10-15%, лучше сразу зарядить телефон. Портативные аккумуляторы восстановят батарею смартфона при любой ситуации и температуре. Но даже при наличии пауэрбанка нежелательно заряжать телефон на морозе», — резюмировал он.

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