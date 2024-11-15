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Москалькова заявила, что Украина рассматривает возвращение России 23 курян

Москалькова: Москва и Киев обсуждают возвращение вывезенных на Украину 23 курян

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что установлены данные уже о 23 гражданах РФ, которые были вывезены из Курской области в Сумскую область Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам омбудсмена, у российской стороны есть подтвержденные сведения от родственников этих людей, а также подтверждающие их личность документы. Она уточнила, что в число найденных курян входят новорожденный ребенок, бабушка с трехлетней девочкой, инвалид-колясочник и пожилые люди.

Москалькова также рассказала, что направила омбудсмену Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу полный пакет документов в отношении этих 23 россиян, с тем, чтобы эти документы можно было использовать для оформления их перехода через границу и возвращения в РФ.

«Они сегодня рассматриваются уполномоченным Верховной рады Лубинцом и его офисом», — заявила она.

8 ноября стало известно, что Москалькова и Лубинец встретились на территории Белоруссии. Стороны обменялись списками посещенных по обоюдному согласию лиц, а также письмами от пленных к родственникам.

Москалькова подчеркнула, что российская и украинская сторона также обсудили дальнейшее гуманитарное взаимодействие по оказанию помощи мирным лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей, взаимному посещению пленных.

Ранее российский Красный Крест нашел свыше тысячи пропавших в Курской области.

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