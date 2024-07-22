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В Ленобласти мина времен ВОВ взорвалась в руках мужчины, который пытался ее распилить

В Ленобласти мужчина подорвался на мине, попытавшись распилить ее

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Ленобласти попытка местного жителя распилить мину закончилась приездом скорой помощи. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Ломоносовском районе. Россиянин нашел снаряд времен Великой Отечественной войны и решил посмотреть, что внутри. В результате мина взорвалась.

«Детонация произошла после того, как мужчина начал резать конус мины шлифовальной машинкой», – сообщается в публикации.

Приехавшие на место медики спасти пострадавшего не смогли. Во время осмотра у 48-летнего россиянина заметили серьезную травму под подбородком. Помимо этого, мужчине оторвало фаланги двух пальцев на руке.

До этого в Климовском районе Брянской области несколько местных жителей зашли в приграничную зону, несмотря на предупреждение. В результате компания из трех человек подорвалась на мине. Из них выжил один россиянин. В медучреждении ему оказали всю необходимую помощь.

Ранее в ДНР три сотрудника «Воды Донбасса» подорвались на украинской мине.

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