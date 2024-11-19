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Россиянам рассказали об особенностях норовируса

Нутрициолог Петрова: норовирус может вызвать острый гастроэнтерит

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Норовирус является источником всех вспышек острой кишечной инфекции и может стать причиной развития острого гастроэнтерита. Об этом 360.ru рассказала нутрициолог Наталья Петрова.

По ее словам, во всем мире регулярно происходят эпидемии данного заболевания.

«Это связано с нарушением правил гигиены и хорошей устойчивостью вируса к окружающей среде. Так что пока мы не научимся мыть руки, продукты, посуду и правильно готовить, будем периодически болеть», — уточнила нутрициолог.

Чтобы защитить себя от инфекции, Петрова советует чаще мыть руки, отказаться от употребления плохо приготовленной пищи и соблюдать привычные меры гигиены.

Накануне сообщалось, что в столичной школе №1512 как минимум 30 учеников подхватили норовирус. Сотрудники Роспотребнадзора уже взяли пробы, чтобы найти источник инфекции. Директор школы Елена Дегтярева сообщила, что заболевание проходит легко, дети уже поправляются. По данным Mash, ученики заболели еще на прошлой неделе, но администрация долго не реагировала на жалобы родителей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее исследователи предупредили об угрозе человеческих инфекций, опасных для животных.

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