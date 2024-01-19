Исследователи предупредили об угрозе человеческих инфекций, опасных для животных

Американские ученые из Флоридского университета обратили внимание на проблему обратных зоонозов — инфекционных заболеваний, передающихся от человека животным. Исследование опубликовано в научном журнале Zoonoses: Infections Affecting Humans and Animals (ZIAHA).

Различия в биологии животных и человека обычно затрудняют межвидовую передачу инфекций. Например, вирусы должны связываться со специфическими клеточными рецепторами хозяина, чтобы воспроизводиться и продолжать свой жизненный цикл.

Но из-за генетического разнообразия вирусных популяций возникают штаммы с разной степенью эффективности в преодолении иммунитета.

Также есть вероятность, что у вируса возникнет мутация, которая случайно позволит ему встроиться в новый рецептор и преодолеть видовой барьер.

Ученые отметили, что чаще всего животные заболевают из-за людей свиным гриппом, норовирусом человека, лихорадкой денге, COVID-19, а также некоторыми менее известными вирусными, грибковыми, бактериальными и паразитарными инфекциями.

Хотя подавляющее большинство случаев заражений животных человеком связано с собаками и кошками, было также зарегистрировано несколько случаев передачи вирусов среди лошадей, хорьков и попугаев.

Помимо того, что обратные зоонозы представляет угрозу для здоровья любимых домашних животных, он также может впоследствии повлиять на людей, способствуя распространению болезни. Большинство вирусов сезонного гриппа связываются с клеточным рецептором, который имеется у людей и свиней, а также существует в несколько иной конфигурации у птиц.

Это обстоятельство позволяет заражать свиней одновременно вирусами человеческого и птичьего гриппа. Когда это происходит, свиньи иногда могут служить резервуаром для смешивания и производить новые вирусы, которые могут вызвать пандемии.

Ученые рекомендуют людям с инфекциями избегать любых контактов с животными. И даже здоровому человеку не стоит слишком активно обнимать и целовать питомцев.

На системном уровне более комплексные исследования также могут снизить воздействие обратных зоонозов. Это означает не только сосредоточение внимания на данных о здоровье человека для понимания болезни, но также и наблюдение за здоровьем зверей и птиц, отметили специалисты.

Ранее ученые рассказали, чем можно заразиться от домашних птиц, черепах и аквариумных рыбок.